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У Держдепартаменті США зробили серйозну заяву про повне припинення вогню в Україні

У Держдепартаменті США зробили серйозну заяву про повне припинення вогню в Україні

США. / Фото: Associated Press

У Вашингтоні наголошують, що мир вже дуже близько.

Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню" після трьох років війни. Йдеться не про тимчасове перемир'я, а повноцінний мир. 

Про це заявила речниця американського Держдепартаменту Теммі Брюс в ефірі NewsNation Now, пише Тhe Hill.

"Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню. Тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ. Це те, що Америка допомогла досягти, і це те, що ми продовжуємо робити щодня", - висловилася вона. 

"Ми ніколи не були ближче до миру з цими двома сторонами", - сказав Брюс.

Як повідомлялося, 18 березня диктатор РФ Володимир Путін поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом. В ISW вважають, що російський диктатор Путін затягує переговори про тимчасове припинення вогню. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу.

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