У Держдепі обговорюють з владою Ізраїлю можливості для обмеження постачання безпілотників з Ірану

Штати й Ізраїль вирішують, як завадити Ірану постачати дрони до Росії

Влада США обговорювала з очільниками Ізраїлю можливості для припинення постання зброї з Ірану, зокрема БПЛА до Росії, яка застосовує їх проти мирних українців.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми, поза сумнівом, обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становлять іранські технології БПЛА, а також їх розповсюдження по всьому світу, включно з Росією», - зауважив він.

Це стало основною темою для розмов з державними структурами Ізраїлю по лінії як Держдепартаменту, так і Білого дому.

Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон застосовує наявні важелі, аби завадити Тегерану реалізовувати схеми постачань озброєнь за кордон. США запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цих оборудок. Крім того, американська сторона продовжує відстежувати цілі для нових санкцій.

Сполучені Штати узгоджують свій підхід із союзниками та партнерами по всьому світу, аби зупинити потік військових технологій з Ірану до Росії.

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Іранські дрони-камікадзе, які використовують у війні проти України

Росія застосовує безпілотники для атак по житлових будинках, об'єктах енергетичної інфраструктури та мирному населенню України.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, але переконував, що це відбулася ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців Росія планує нову тривалу атаку іранськими "шахідами".

Додамо, що Росія під час нічних ударів по Україні використовує переважно іранські дрони-камікадзе Shahed, а вдень - б'є крилатими ракетами.

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