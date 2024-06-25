У Держдепі переконані, що посилення санкцій дієвіші за визнання РФ спонсором тероризму

Такий статус потягне за собою низку негативних наслідків.

У адміністрації США вважають, що посилення тиску санкцій та експортних обмежень проти Росії працює ефективніше, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму.

Про це інформує речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму», - зауважив представник Держдепартаменту США.

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Він пояснив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, у тому числі, гуманітарного характеру.

«Тому ми продовжуємо переслідувати їх шляхом запровадження санкцій проти російських чиновників, санкцій проти російських компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину, і будемо надалі робити це»,- зазначив він.

Потужний удар по газу, фінансах і торгівлі! Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Росії!

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Економічні заходи спрямовані на такі важливі сектори російської економіки як енергетика, фінанси та торгівля та ускладнять обхід санкцій ЄС.

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