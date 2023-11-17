У Держдепі переконують, що американський народ - з Україною

Адже перемога України країни у протистоянні російській агресії відповідає інтересам національної безпеки Америки.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, - пише Укрінформ.

«Передусім, я думаю, що американський народ – з Україною. І я стверджую це на основі моїх дискусій з Конгресом, моїх дискусій по всьому світу», - зауважив Паєтт

Представник Держдепу зазначив, що Конгрес продовжує «важливі дебати» стосовно бюджету й допомоги Україні, і адміністрація США висловила з цього приводу дуже чітку позицію. Паєтт нагадав, що минулого тижня обговорював ці питання на слуханнях в Конгресі.

«Те, що я відчув від республіканців і демократів під час цих слухань – це подальша відданість Україні, розуміння інтересів нашої нацбезпеки в успіху України. А також розуміння того, що в контексті цієї війни (руйнування – ред.) енергетики є такою ж важливою частиною російського арсеналу, як і безпілотники, які Путін запускає на українські міста», - зауважив урядовець.

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Водночас за його словами, дуже надихає той факт, що обсяги допомоги енергетичному сектору України з боку ЄС перевищили фінансування, яке надали Сполучені Штати. «Тож наші європейські союзники несуть свій тягар»,- підкреслив він.

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду: допомоги Україні у ньому немає.