У Держдепі переконують, що США солідарні з Україною щодо переговорів з Росією

США солідарні з позицією України щодо переговорів з Росією, але РФ не хоче ніяких мирних переговорів, що відповідали б принципам Статуту ООН й міжнародного права.

У відповідь Росія робить все навпаки щодо переговорів та продовжує вбивати мирних українських жителів.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми віримо, так само як і українці, у встановлення миру. Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило би здатність для України захищати своє майбутнє, яке забезпечило би відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів», - сказав Прайс.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський сам говорив про готовність до переговорів на таких засадах.

На думку Прайса, якщо РФ прагне такого діалогу, вона повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

«Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – він продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, щоби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів», - підкреслив представник Держдепу.

Прайс резюмував, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу «Нічого про Україну без України».

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Зауважимо, що напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 8 листопада, у низці західних видань, переважно американських, з’явилися статті з доволі схожою ідеєю: Україні варто змінити своє ставлення щодо можливих переговорів з Росією.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов переконаний, що провал на полі бою змушує Путіна сигналізувати про готовність до переговорів.

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