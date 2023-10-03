У Держдепі підтвердили, що боротьба з корупцією в Україні зображується як необхідне для підтримки західних союзників

Державний департамент США привітав «агресивні заходи», які вживає Україна в боротьбі проти корупції.

Держдеп наголосив на необхідності продовжувати ці зусилля.

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми побачили, що Україна вживає агресивних заходів, і це включає агресивні заходи впродовж останніх кількох тижнів щодо боротьби з корупцією, і ми вітаємо їхні подальші кроки на цьому напрямі», - зазначив представник Держдепу.

Часто боротьба з корупцією в Україні часто зображується як щось необхідне для того, аби вона могла заручитися підтримкою західних союзників і зрештою реалізувати своє прагнення стати членом ЄС.

«Тож звісно, це правда»,- додав Міллер.

Представник Держдепу наголосив, що члени Конгресу США також висловлюють бажання, щоб Україна продовжувала вживати заходів проти корупції.

Тому, за його словами, важливо, щоб Україна демонструвала результати в цій сфері, а також створювала витривалу економіку, здатну забезпечувати апарат безпеки та стримувати російську агресію. Адже Україна, підкреслив він, «завжди залишатиметься сусідом Росії».

Зауважимо, у п'ятницю, 29 вересня, виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області затримали при одержанні майже 50 тисяч гривень.

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