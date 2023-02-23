У Держдепі пояснили, чому міжнародна спільнота наразі не може затримати росіян, винних у воєнних злочинах в Україні

Світова спільнота не має поліцейських органів з юрисдикцією затримувати росіян, винних у злочинах під час повномасштабної агресії в Україні, якщо вони перебувають на території своєї країни.

Про це розповіла під час пресбрифінгу в Вашингтоні посол з особливих доручень США з питань кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, - пише Укрінформ.

«Виклик, звісно, полягає в тому, щоби взяти під варту обвинувачених. І допоки певні особи перебуватимуть в Росії, вони, ймовірно, залишатимуться без покарання, оскільки немає міжнародних поліцейських структур, які могли б здійснити ці арешти»,- зазначила представниця Держдепу.

Вона пояснила, що зараз справи, пов’язані зі злочинами російських сил в Україні, ведуться в українських судах, крім того, під'єднався Міжнародний кримінальний суд, а також працює спільна слідча група.

Нагадаємо, The New York Times писало, що вище російське командування заохочує сексуальне насильство окупантів над українцями. Правоохоронці зафіксували такі воєнні злочини: зґвалтування, примушування до оголення, сексуальні тортури — і не лише жінок, але й чоловіків та дітей.

Як повідомлялося, російські окупанти на Луганщині натовпом зґвалтували 12-річну дівчинку.

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