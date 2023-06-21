У Держдепі пояснили, чому Путін не готовий до мирних переговорів з Україною

Російський диктатор Володимир Путін неготовий до реальних мирних переговорів щодо закінчення агресії проти України, попри подібні заяви, оскільки продовжує бомбардування міст та цивільних обʼєктів.

Про це на брифінгу в середу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, інформує ЄП.

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Коментуючи питання про візит лідерів Африки до України та Росії, а також заяву Путіна під час зустрічі з ними, де він заявив, що Москва не відмовляється від мирних переговорів, петель заявив: "Росія продовжує не виявляти жодного помітного інтересу до завершення війни, й це очевидно з того, що африканські лідери провели кілька годин у бомбосховищах, оскільки Росія продовжила обстрілювати Україну й під час їхнього візиту".

Він підкреслив, що дії російського диктатор є промовистішими за його слова.

"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки – ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії – бомбардування Києва, удари по цивільній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях – не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", – додав представник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив, що Путін шукає способи вивести війська із України.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандистські ресурси опублікували список вимог Кремля до України, які були озвучені на переговорах, які відбувались у березні 2022 року в Стамбулі.

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