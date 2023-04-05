У Держдепі пояснили, коли Україна зможе сісти за стіл переговорів з Росією

США та союзники по НАТО хочуть, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії.

Україна поки не може сідати за стіл переговорів із Росією, оскільки західні союзники повинні допомогти їй отримати найсильнішу позицію на полі бою, бо лише Київ повинен диктувати умови закінчення війни.

Про це заявила представниця Держдепу Андреа Калан, повідомляє Суспільне.

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Вона зазначила, що США та союзники по НАТО хочуть, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії.

"Коли Україна має гарну позицію на полі бою, тоді настане час для переговорів і Україна зможе диктувати свої умови", - вважає Калан.

На запитання журналіста про те, коли США зможуть поставити Україні літаки F16, Калан відповіла, що Вашингтон з партнерами працюють над тим, щоб надати допомогу, яку "можна передати Україні зараз, щоб Україна могла зайняти хорошу, сильну позицію на полі бою".

Крім того, Калан нагадала, що США надають Україні новий пакет військової допомоги.

"Ми зараз фокусуємося на тому, чим можна допомогти Україні зараз. Не лише захищати свою територію, але і готуватися до контрнаступу, щоб Україна змогла звільнити свої території. Ми дивимося на те, що можемо передати, бо ми бачимо, що, напевно, буде новий наступ з боку РФ. І потрібно, щоб Україна була готова саме зараз боротися з російською агресією", - сказала представниця Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові отримали на озброєння американський зенітно-ракетний комплекс Avenger, який може "працювати" по цілях як вдень, так і вночі.

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