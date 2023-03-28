У Держдепі пояснили, навіщо Росії потрібне припинення вогню

До закликів про припинення вогню та перемирʼя необхідно підходити дуже виважено.

Росії перемирʼя та тимчасове припинення вогню необхідне для того, щоб вона могла провести зачистку на окупованих територіях та накопити сили для нового удару по Україні.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Голос Америки.

Він зазначив, що до закликів про припинення вогню та перемирʼя необхідно підходити дуже виважено.

"Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми з найкращими намірами закликаємо до припинення вогню, до заморожування конфлікту... це дасть можливість РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки", - наголосив він.

Блінкен заявив, що зараз всі хочуть, що війна нарешті припинилась, але для її закінчення не можна йти найлегшим шляхом, тому що тоді мир буде не тривалим.

"Ніхто більше ніж український народ не хочемо миру, але потрібно досягти справедливого та тривалого миру", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час розмови 25 березня закликав російського президента Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Китай в інтересах Кремля хоче "заморозити" війну і посадити Україну за стіл переговорів.

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