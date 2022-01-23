У Держдепі прокоментували інформацію про евакуацію посольства США в Україні

У Держдепі кажуть, що наказу про евакуацію дипломатів з України немає.
У Державному департаменті США спростували повідомлення американських ЗМІ про евакуацію деяких своїх співробітників з України.
Про це розповів високопосадовець Держдепу в коментарі "Голосу Америки".
За його словами, наказу про евакуацію не було. Водночас, як зазначається, інший представник Державного департаменту пояснив, що йдеться про традиційне для США ретельне планування на випадок екстреної ситуації, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться, щоб дипломати та американці, які перебувають на українській території, знали, що їм робити.
"Ми вже перебуваємо на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", - заявив представник Держдепу в електронному листі.
Раніше спікерка Білого дому пояснила, що уряд США завжди розробляє плани евакуації американських громадян з будь-якої країни, коли там виникають загрози безпеці, зокрема у разі агресії Росії проти України.
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