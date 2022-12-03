У Держдепі розповіли, чи Байден таки готовий зустрітися з Путіним для переговорів про долю України

Президент США Джо Байден зустрінеться з російським диктатором Володимир Путіним для переговорів про мир в Україні, якщо РФ продемонструє готовність покласти кінець війні.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Те, що сказав президент Байден учора – це якщо президент Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена – ред.) з президентом Путіним», - зауважив Прайс.

Водночас Сполучені Штати Америки проводитимуть такі переговори у тісній координації із союзниками по НАТО та Україною.

«Нічого про Україну без України», - нагадав посадовець принцип, яким керується американська сторона щодо будь-яких переговорів щодо українського питання.

Також США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, які вона окупувала після 2014 року.

Але зараз РФ уже чітко дає зрозуміти, що вона не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію.

«Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, щоби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в її зусиллях захиститися від російської агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної Путіним», - резюмував представник Держдепу США.

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Нагадаємо, американський президент Джо Байден заявив про готовність до переговорів Путіним, якщо той закінчить війну в Україні. Президент США уточнив, що у нього немає найближчих планів зв’язуватися з Путіним, але він "готовий поговорити" з російським диктатором, "якщо той дійсно зацікавлений покласти край війні".

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