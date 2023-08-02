У Держдепі розповіли, коли можна буде сідати за стіл переговорів з Росією

Український президент Володимир Зеленський говорив про те, що він відкритий до переговорів з Росією.
Росія може взяти участь у переговорах щодо встановлення миру в Україні, коли у Кремлі дійсно будуть готові до справжньої дипломатії.
Таким чином речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував відсутність РФ у списку запрошених на зустріч у Саудівській Аравії, повідомляє Укрінформ.
Він заявив, що раніше український президент Володимир Зеленський говорив про те, що він відкритий до переговорів з Росією, коли вона буде готова до справжніх перемовин.
"На жаль, ми бачили, що від самого початку цих зусиль, а реально – навіть до початку цієї війни – Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", - сказав представник Держдепу.
Він зазначив, що Росія ніколи не демонструвала того, що вона дійсно готова сідати за стіл переговорів.
Разом з тим, Міллера заявив, що зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть світові змогу "почути напряму від України про жахи, які завалилися на них".
Нагадаємо, раніше видання WSJ повідомило, що представники 30 країн (без РФ) зберуться в Саудівській Аравії, аби провести переговори щодо ситуації в Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що США візьмуть участь у переговорах щодо мирного плану Зеленського в Саудівській Аравії.
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