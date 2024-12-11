У Держдепі схвалили продаж Україні послуг та обладнання для обслуговування літаків F-16

Пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні.

Державний департамент США схвалив можливий іноземний військовий продаж уряду України F-16 Sustainment Services та відповідного обладнання за орієнтовною вартістю 266,4 мільйона доларів. Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

Уряд України звернувся з проханням придбати систему спільного планування місій, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали та аксесуари; підтримку ремонту та повернення; програмне забезпечення для зброї, обладнання для підтримки програмного забезпечення для зброї, секретне та несекретне програмне забезпечення та підтримку доставлення; секретні та несекретні публікації та документацію; навчання персоналу та навчальне обладнання; дослідження та опитування; послуги інженерної, технічної та матеріально-технічної підтримки уряду США та підрядників та інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення. Орієнтовна загальна вартість становить 266,4 мільйона доларів.

Цей можливий продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів США шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

"Цей запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом додаткового оснащення її для виконання місій із самооборони та регіональної безпеки за допомогою більш надійних засобів протиповітряної оборони. Україні не складе труднощів освоїти ці предмети та послуги у своїх збройних силах", - йдеться у тексті.

У Агенції переконують, що пропонований продаж цього обладнання та підтримка не змінить основний військовий баланс у регіоні. Цей запропонований продаж не матиме негативного впливу на готовність оборони США.

Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала від Данії другу партію F-16. Військовий експерт пояснив, як це змінить ситуацію на полі бою.

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