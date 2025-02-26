У Держдепі хочуть надати Україні доступ до частини заморожених коштів

Зусилля з цього питання демонструють внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа щодо ставлення до Києва.

Високопосадовці Держдепартаменту США складають список додаткових винятків із замороження іноземної допомоги для України. Це може дозволити Києву отримати доступ до частини економічної та безпекової допомоги, яка наразі перебуває на паузі.

Про це повідомляє Politico.

Якщо ці винятки будуть ухвалені, вони перевищать ті, що держсекретар США Марко Рубіо вже дозволив у всьому світі для "життєво важливої допомоги". Ця допомога фінансує такі програми, як розмінування та боротьба з наркотиками, повідомив чиновник Держдепу, двоє інших знайомих із ситуацією осіб та свідчить документ, отриманий виданням.

Наразі невідомо, чи готується виняток для військового фінансування для України, яке контролює Держдепартамент. Конгрес уже виділив понад 4 млрд дол. на таку допомогу українським військовим. Більшість із цих коштів уже розподілена на закупівлю зброї, такої як Javelin, або обладнання, як-от радіостанції. Деякі контракти займають роки, що ускладнює точне визначення, скільки коштів уже витрачено.

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На практиці залишається незрозумілим, чи зможе Україна отримати додаткову допомогу навіть у разі нових винятків, оскільки раніше ухвалені дозволи на гуманітарну допомогу фактично не були реалізовані.

Політично ж спроби розширити винятки для України свідчать про розбіжності в команді президента США Дональда Трампа щодо того, як слід поводитися з Києвом..

Держдепартамент США ухилився від прямої відповіді на запитання про те, чи були ухвалені нові винятки для України. Там заявили лише, що "програми, які відповідають національним інтересам США, будуть продовжені. Однак програми, які не відповідають цим інтересам, не отримають фінансування". Представники Держдепу та Ради національної безпеки не відповіли на запити щодо можливих нових винятків для України.

Згідно з опублікованим восени 2024 року аналізом Ради з міжнародних відносин, через війну Конгрес США виділив 175 млрд дол. на допомогу Україні, а також іншим країнам, які постраждали від війни, та пов’язані з цим програми.Лише невелика частина цих коштів – близько 3 млрд дол. – була спрямована на гуманітарну допомогу. Проте такі кошти мають велике значення, оскільки витрати на гуманітарні засоби значно нижчі, ніж на зброю.

Плани щодо винятків обговорювалися ще від кінця січня, через кілька днів після того, як адміністрація Трампа запровадила масштабне замороження іноземної допомоги. Запропоновані винятки стосуються програм, пов’язаних із загальною економічною підтримкою, розмінуванням, боротьбою з наркотиками та охороною здоров’я.

Внутрішні дискусії щодо цього питання тривали ще минулого тижня, свідчать офіційні повідомлення Держдепу та внутрішнє листування чиновників, яке отримало видання.

Серед запропонованих винятків є також фонди, що підтримують демократичні інституції України та громадянське суспільство. Вони згадуються як ініціативи з переходу та так звана допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії (AEECA).

Згідно з документом, винятки не поширюватимуться на програми, пов’язані з різноманіттям, рівноправ’ям та інклюзивністю (DEI).

Головний заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та ЄвразіїЮрій Кім отримав завдання зібрати інформацію про програми, пов’язані з Україною, у межах зусиль щодо розширення винятків. Держдепівський чиновник повідомив виданню, що Кім аналізує програми, які можуть отримати доступ до заморожених коштів. Сам Кім поки що не відповів на запит про коментар.

Залишається незрозумілим, хто саме ухвалює рішення у цьому процесі. За словами посадовця Держдепу, процес оминає Офіс зовнішньої допомоги департаменту, яким керує Піт Марокко – союзник Трампа та скептик щодо іноземної допомоги, який очолював процес згортання USAID. Проте документ зазначає, що цей Офіс усе ж буде залучений до консультацій. Марокко також не відповів на запит про коментар.

Через повільні бюрократичні процедури багато програм, які вважають, що вони підпадають під винятки, залишаються замороженими. Багато організацій у світі, зокрема в Україні, не можуть повернути своє фінансування або навіть з’ясувати, з ким їм контактувати в USAID для отримання дозволу.

Держдепартамент вимагає, щоб кожна програма індивідуально доводила свою відповідність критеріям для отримання винятку. Проте навіть якщо винятки схвалюються, платіжні системи залишаються вимкненими, через що кошти не доходять до благодійних організацій, зазначив анонімний представник Конгресу.

Сенаторка-демократка Джин Шагін, членкиня Сенатського комітету з міжнародних відносин закликала Рубіо пріоритетно розглянути питання винятків для України. Вона розповіла, що під час недавнього візиту до України та Польщі бачила, як замороження допомоги шкодить українцям.

За словами Шагін, одна з організацій у Польщі, яка надавала психологічну допомогу українським біженцям, втратила фінансування. Через це вони не змогли допомогти молодій жінці, яка завдавала собі шкоди.

"Це було жахливо", – сказала Шагін, наголосивши, що замороження допомоги "підриває наші національні інтереси".

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що США відновили частину фінансування іноземних програм після того, Трамп віддав наказ про 90-денну паузу в наданні іноземної допомоги.