У Держдепі США прокоментували чергову заяву РФ про використання ядерної зброї

Державний департамент США продовжить стежити за діями Росії, яка знову виступила з погрозами можливого розгортання ядерної зброї в Європі.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, таким чином реагуючи на заяви російського МЗС - пише Укрінформ

"Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й далі приділятимемо пильну увагу", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

У цьому зв’язку він нагадав, що росіяни роблять такі заяви час від часу періодично від початку своєї агресії проти України.

"Тому я просто не хочу спекулювати, але ми, звісно, продовжуємо уважно стежити",- зазначив речник Держдепу.

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії. А це, згідно з доктриною, дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

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