У Держдепі США прокоментували розблокування Україною чорноморських портів

Витіснення Силами оборони України російського флоту із західної частини Чорного моря є неймовірним досягненням України та одним з надзвичайно важливих її успіхів.

Про це заявила заступниця помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер під час пресконференції у вівторок у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні, - пише Укрінформ.

"Загалом я вважаю, що висвітлення у ЗМІ має тенденцію бути надто негативним і недостатньо зосередженим на неймовірних досягненнях, яких Україна досягла за час війни. Наведу лише один приклад: Росія намагалася монополізувати Чорне море і відрізати торговельні шляхи, а Україна досягла неймовірного успіху, відтіснивши російські війська і зробивши Чорне море знову стійким і надійним каналом для експорту товарів", - заявила Коултер.

За її словами, обсяги експорту зерна, але й також інших товарів, які виходять з чорноморських портів України, "є просто неймовірною ілюстрацією одного з дійсно надзвичайно важливих успіхів, яких досягла Україна".

Представниця Держдепартаменту заявила, що у довгостроковій перспективі Сполучені Штати намагатиметься сприяти набуття Україною можливостей та оперативної сумісності, які вона потребує "для досягнення інтегрованого, взаємопов'язаного майбутнього, до якого прагне український народ".

"Ми, Сполучені Штати і наші партнери і союзники, дуже наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні підтримку, якої вона потребує", - запевнила вона.

Нагадаємо, під початку повномасштабної війни Сили оборони України звільнили від ворога понад 25 тис. кв. км у Чорному морі. Ця територія вже фактично вільна від присутності російських кораблів.

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