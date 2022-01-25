У Держдепі США розповіли, що може бути стартом деескалації ситуації на кордоні Росії та України

"Є багато форм деескалації, і ми прийняли б будь-яку з них", — сказав Прайс.
У Вашингтоні готові вітати будь-який із варіантів деескалації ситуації на кордоні Росії та України.
Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише "Інтерфакс".
"Є багато форм деескалації, і ми прийняли б будь-яку з них", — сказав Прайс, відповідаючи на запитання, в якій формі уявляє собі деескалацію напруженості Вашингтон.
Зокрема, за його словами, стартом деескалацією можна було б вважати як відведення військ від кордону з Україною, так і зміну у російській риториці з української теми.
Раніше повідомлялося, що США можуть відправити до Європи 8500 військових через ймовірну російську агресію.
Також президент США Джо Байден провів відеоконференцію з лідерами країн-союзників у Європі, щоб обговорити безпекову ситуацію у зв'язку з російською агресією навколо України.
Нагадаємо:
На тлі інформації про можливе вторгнення Росії секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що сьогодні немає підстав для паніки. ЗСУ готові дати відсіч у разі агресії. Данилов закликав українців зберігати спокій, а політиків не маніпулювати цією темою.
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