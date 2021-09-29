У Держдепі США розповіли, як Росія заблокувала нараду ОБСЄ з прав людини у Варшаві

У Держдепі США розповіли, як Росія заблокувала нараду ОБСЄ з прав людини у Варшаві

Засідання найбільшої конференції з прав людини в Євразії повинен був відкритися у Варшаві.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зірвала щорічну нараду Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань людського виміру, яке планувалося провести у Варшаві 27 вересня.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Держдепартаменту.

"Вчора найбільша конференція з прав людини в Євразії повинна була відкритися у Варшаві, в Польщі. На жаль, засідання з реалізації заходів з питань людського виміру ОБСЄ 2021 року не відбулося через рішення уряду Росії заблокувати цю зустріч", - зазначив Блінкен.

Блінкен зазначив, що такі наради проводилися в ОБСЄ кілька десятиліть. Щороку робилися огляди звітів всіх держав-учасників, включаючи США.

Американський політик наголосив, що Сполучені Штати розчаровані спробою російського уряду заблокувати контроль над станом із правами людини, що погіршується. Водночас, у Держдепі підкреслили, що США не залишать без уваги порушення прав людини у світі і продовжить робити все можливе, аби Росія виконувала взяті на себе зобов'язання.

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" Ми продовжуватимемо закликати Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантування захисту основних свобод та дозволяють громадянам притягати свої уряди до відповідальності, у тому числі шляхом вільних і чесних виборів. Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зосередити весь спектр проблем, пов’язаних з правами людини, у всьому регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати з союзниками та партнерами, щоб відстоювати принцип всеосяжного щорічного огляду людського виміру за участі громадянського суспільства". - сказано в повідомленні.

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