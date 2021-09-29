У Держдепі США розповіли, як Росія заблокувала нараду ОБСЄ з прав людини у Варшаві

Засідання найбільшої конференції з прав людини в Євразії повинен був відкритися у Варшаві.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зірвала щорічну нараду Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з питань людського виміру, яке планувалося провести у Варшаві 27 вересня.
Відповідну заяву опубліковано на сайті Держдепартаменту.
"Вчора найбільша конференція з прав людини в Євразії повинна була відкритися у Варшаві, в Польщі. На жаль, засідання з реалізації заходів з питань людського виміру ОБСЄ 2021 року не відбулося через рішення уряду Росії заблокувати цю зустріч", - зазначив Блінкен.
Блінкен зазначив, що такі наради проводилися в ОБСЄ кілька десятиліть. Щороку робилися огляди звітів всіх держав-учасників, включаючи США.
Американський політик наголосив, що Сполучені Штати розчаровані спробою російського уряду заблокувати контроль над станом із правами людини, що погіршується. Водночас, у Держдепі підкреслили, що США не залишать без уваги порушення прав людини у світі і продовжить робити все можливе, аби Росія виконувала взяті на себе зобов'язання.
"Ми продовжуватимемо закликати Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантування захисту основних свобод та дозволяють громадянам притягати свої уряди до відповідальності, у тому числі шляхом вільних і чесних виборів. Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб зосередити весь спектр проблем, пов’язаних з правами людини, у всьому регіоні ОБСЄ, і ми будемо працювати з союзниками та партнерами, щоб відстоювати принцип всеосяжного щорічного огляду людського виміру за участі громадянського суспільства". - сказано в повідомленні.
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