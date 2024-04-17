У Держдепі США сподіваються, що Палата представників ухвалить законопроєкт з додатковим фінансуванням для України

Адміністрація Байдена довела відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України.

Про це інформує речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів»,- наголосив представник адміністрації.

Він нагадав, що в Палаті представників перебуває законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який дозволив би надати Україні більше озброєнь, у тому числі систем протиповітряної оборони.

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«І ми сподіваємося, що це буде прийнято»,- додав представник Держдепу.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ідею спікера Палати представників США Майка Джонсона розділити на чотири окремі законопроєкти допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та витрати на інші пріоритети нацбезпеки.

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