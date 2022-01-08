У Держдепі США відхрестилися від інформації про зменшення військової присутності США у Європі

У Держдепі США відхрестилися від інформації про зменшення військової присутності США у Європі

У випадку подальшого вторгнення РФ до України, США посилять союзників по НАТО на східному флангу.

Адміністрація США не планує зменшувати військову присутність на сході Європі на вимогу РФ.

Про це на власній сторінці у сервісі мікроблогів Twitter повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Мовляв, інформацію, яку поширило NBC, не є точною, зокрема, про те, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США у Східній Європі в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня.

It is not accurate that the administration is developing options for pulling back U.S. forces in Eastern Europe in preparation for discussions with Russia next week, which we told NBC while they were reporting this story. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

Він уточнив, що “ми (США - ред.) чітко дали Росії зрозуміти як приватно, так і публічно, що у випадку подальшого вторгнення РФ до України, посилимо наших союзників по НАТО на східному флангу, перед якими маємо священні зобов’язання як союзники”.

In fact, we have been clear with Russia, publicly and privately, that should Russia further invade Ukraine we would reinforce our @NATO partners on the eastern flank, to whom we have sacred obligation as Allies. — Ned Price (@StateDeptSpox) January 7, 2022

Нагадаємо, що раніше NBC News з посиланням на знайомі з американською позицією джерела, повідомляло, що адміністрація США на майбутніх консультаціях з РФ готова обговорити можливість скорочення військової присутності на сході Європи за умови, що Москва теж буде готова на такі заходи.

За даними ЗМІ, водночас адміністрація президента США Джо Байдена не впевнена в готовності РФ до серйозних дискусій, але якщо Росія буде до них готова, американські офіційні особи запропонують обговорити скорочення присутності сил Вашингтона та Москви у Східній Європі, а також зменшення масштабів навчань у цьому регіоні.

Джерела NBC News пояснили, що США чекатимуть від Росії зобов'язань скоротити військову присутність на своїх західних кордонах. При цьому вони наголошують, що при цьому відведення військ від кордонів з Україною буде в цьому випадку недостатнім.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії зазначав, що НАТО зіткнеться із "тяжкими наслідками" у разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, підкресливши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна — ніхто інший".

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