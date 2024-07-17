У Держдепі США вважають, що Китай може відіграти важливу роль у процесі припинення війни в Україні

Американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справ припинення війни.

Сполучені Штати очікують, що Китай зможе зіграти продуктивну роль у процесі досягнення справедливого й тривалого миру в Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми бачили поглиблення відносин між Китаєм і Росією, і це стосується не лише відновлення оборонно-промислової бази (РФ – ред.). Це також стосується спроб (Китаю – ред.) бути основним стратегічним партнером Росії»,- сказав Міллер.

Він нагадав про те, що лідери двох країн - Путін, і Сі - обмінялися візитами.

«І тому я не можу передбачити, куди це зайде далі»,- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас зауважив він, американська сторона у діалозі з Пекіном натякала, що він може відіграти продуктивну роль у справ припинення війни, «але це має бути роль, яка визнає, хто є агресором, а хто – жертвою».

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І це, за словами Міллера, має бути не просто досягненням миру заради миру, а встановлення «справедливого й міцного» миру для української держави.

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до Білорусі прибули китайські військові, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)". Воно триватиме від 8 до 19 липня.