У Держдепі США заявили, що відповідь РФ про "гарантій безпеки" міститиме позицію союзників у Європі

У Держдепі США заявили, що відповідь РФ про "гарантій безпеки" міститиме позицію союзників у Європі

Це відбувається для єдиної відповіді, яку відчує Росія в разі подальшої агресії.

США підтвердили намір надіслати Росії письмову відповідь на її "пропозиції щодо гарантій безпеки" в Європі та підкреслили, що документ обов’язково враховуватиме позицію союзників і партнерів США в Європі.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

"Ми дійсно очікуємо, що зможемо відправити цю письмову відповідь пізніше нинішнього тижня", - зауважив Прайс.

Також США продовжать проведення тісних консультацій з союзниками й партнерами на іншому боці Атлантики. За його словами, при цьому американська сторона "має від них (від європейської сторони – ред.) відгуки та включає їхню реакцію в письмову відповідь", яку відправить ближчими днями РФ.

"Ми робимо це з метою безпрецедентного, швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, який відчує Росія в разі подальшої агресії",- резюмував Прайс.

Нагадаємо, у письмових пропозиціях США, які цього тижня буде надіслано до Кремля, адміністрація президента Байдена представить бачення того, як обидві сторони можуть зміцнити почуття взаємної безпеки. За словами Псакі, усі пропозиції, які будуть викладені, відповідатимуть позиції американської сторони, озвученій раніше на переговорах.

Тим часом у Кремлі пригрозили "найсерйознішими наслідками", якщо США відкинуть їхні так звані вимоги.

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