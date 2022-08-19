У Держдепі США знають про знущання окупантів із працівників ЗАЕС

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що їм відомо про те, що російські окупанти знущаються із працівників захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі.

Держдеп закликає допустити на ЗАЕС місію МАГАТЕ.

Про це пише CNN.

Прайс зауважив, що в Державному департаменті знають про "повідомлення щодо зловживання та примусу з боку РФ" щодо персоналу Запорізької атомної електростанції.

"Ми вітаємо українську владу та операторів за їхню відданість ядерній безпеці за найскладніших обставин. Сполучені Штати найрішучішим чином засуджують нерозсудливу зневагу Росії до ядерної безпеки", – сказав Прайс.

Він також закликав допустити на ЗАЕС місію МАГАТЕ, щоб "допомогти забезпечити безпеку збереження станції та контролювати її ядерний матеріал".

Нагадаємо, 18 серпня українська розвідка попередила про можливий теракт на ЗАЕС. Так, російські окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на станції 19 серпня і заявили про нібито підготовку "теракту" з боку ЗСУ. Того дня на АЕС перебуватиме лише оперативний персонал, а представники "Росатома" терміново залишили територію об'єкта.

Що буде, якщо рвоне: моделювання можливого розповсюдження радіації із Запорізької АЕС

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