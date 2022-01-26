У Держдепі стверджують, що вступ України до НАТО не буде озвучений у відповідях США для РФ про "гарантії безпеки"

У Держдепі стверджують, що вступ України до НАТО не буде озвучений у відповідях США для РФ про "гарантії безпеки"

У Білому домі поінформують журналістів, коли відповідь США буде передана Росії.

Американська влада ще не передала РФ свої пропозиції щодо безпеки, але при цьому в письмовій відповіді на російські пропозиції не буде порушена тема можливості приєднання України до НАТО.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, пише "Інтерфакс".

"Це буде відповідь влади США. Не нам говорити про питання, що стосуються НАТО", — зауважив він.

Прайс наголосив, що Сполучені Штати США проти перегляду принципу "відкритих дверей" Альянсу.

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Також американська влада проінформує ЗМІ, коли відповідь США буде передана Росії.

"Ми ще не передали відповіді. Повідомимо вас, коли це буде зроблено", — сказав він.

Прайс наголосив, що США обговорюють свої пропозиції зі своїми партнерами, зокрема з Україною, і тому ці країни "не побачать жодних сюрпризів" в американському документі.

Очікується, що американська сторона відповість письмово на цьому тижні паралельно з пропозиціями НАТО, про які Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг уже розповів.

Нагадаємо, раніше США підтвердили намір направити Росії письмову відповідь на її "пропозиції щодо гарантій безпеки" в Європі і наголосили, що документ обов'язково враховуватиме позицію союзників і партнерів США в Європі.

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