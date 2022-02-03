У Держдепі відреагували на злив письмової відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" РФ

У Держдепі підкреслили, що не оприлюднювали відповідь США та НАТО для РФ.
У Держдепі США не побачили ознак, які вказували б на несправжність оприлюдненої іспанською газетою El País письмової відповіді Вашингтона на російські пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".
Про це у середу, 2 лютого, заявив речник американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс.
За словами Прайса, американська сторона не оприлюднювала вказані документи, однак їхня публікація лише підтвердила єдність позиції США та союзників з НАТО щодо дипломатичного вирішення ситуації довкола України.
"Якщо джерело витоку припускало, що оприлюднивши ці документи, воно поставить США в незручне становище і вб'є клин між нами і НАТО, то воно виявить, що вкрай помилялося", - заявив речник Держдепу.
Він підкреслив, що США перебувають у "надзвичайно тісній взаємодії" зі своїми союзниками в НАТО, а висунуті ними ідеї "доповнюють одна одну і є симетричними".
Раніше у Пентагоні також підтвердили, що текст, опублікований іспанською газетою El País, є письмовою відповіддю Вашингтона на російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".
Нагадаємо, що іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон - на п'яти.
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