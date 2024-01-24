У Держдепі висміяли бажання Путіна повернути Аляску

Йдеться про указ Путіна щодо дослідження та реєстрацію власності РФ за кордоном, який привернув увагу блогерів. Вони вважають, що мета диктатора – оголосити незаконним продаж Росією Аляски 1867 року.

У Держдепартаменті США спростували інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін наказав своєму уряду вивчити колишню "нерухомість" країни за кордоном. У відомстві наголосили, що Аляска залишиться в руках Америки.

Про це повідомляє The Hill.

Нагадаємо, минулого тижня Путін підписав указ про виділення коштів на дослідження та реєстрацію російської власності за кордоном, зокрема і на колишніх територіях Російської імперії та СРСР. У цьому указі конкретно Аляска не згадувалася, але документ привернув увагу військових блогерів, які заявили, що Путін використав указ, щоб оголосити незаконним продаж Росією Аляски 1867 року.

Реакція США на бажання Росії повернути Аляску

"Ну, я думаю, я можу говорити від імені всіх нас в уряді США і сказати, що він (Путін – ред.) точно не отримає це (Аляску – ред.) назад", – заявив на брифінгу заступник головного речника Держдепартаменту Ведант Пател, викликавши сміх у аудиторії.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв відреагував на відповідь Держдепартаменту, написавши в Мережі: "За словами представника Держдепу, Росія не отримає назад Аляску, продану США в 19 столітті. Тоді це все. І ми чекатимемо, коли її повернуть будь-якого дня. Тепер війни не уникнути". До свого допису політик додав смайл.

Минулого тижня американський Інститут вивчення війни зазначив, що "точні параметри того, що є нинішньою чи історичною власністю Росії, незрозумілі".

"Кремль може використати "захист" свого майна, на яке претендує, у країнах за межами їхніх міжнародно визнаних кордонів, щоб передати механізми м’якої сили в пострадянських і сусідніх державах, які в кінцевому результаті спрямовані на внутрішню дестабілізацію", – йдеться у звіті Інституту щодо російської наступальної кампанії.

Аналітики вказали на допис у Telegram російського військового блогера, який припустив, що РФ може почати ухвалювати закон на Алясці та в деяких частинах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії.

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Видання нагадало, як 2014 року Путін під час запитань та відповідей перед слухачами у студії назвав продаж Аляски 1867 року "недорогим" і стверджував, що людям "не варто цим перейматися".

У той час як очільник Кремля, здається, применшив продаж, російський законодавець Сергій Миронов у грудні 2023 року натякнув, що Москва поверне свої колишні території в майбутньому.

"Ви хотіли нового світового ладу? Отримати та підписати. Венесуела анексувала 24-й штат Гаяна-Ессекібо. Це відбувається просто під носом у колись великого гегемона Сполучених Штатів. Мексиці залишається тільки повернути Техас і решту. Американцям настав час подумати про своє майбутнє. А також про Аляску", – написав Миронов у Мережі.

До слова, влітку 2022 року очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що США варто пам'ятати про те, що Аляска була російською і держава може почати її "повертати". А віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести референдум на Алясці.

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