У Держдепі запевнили, що працюватимуть з українцями над планом перемоги Зеленського

США хочуть допомогти з кроками, які дозволять Україні перемогти на полі бою.

Адміністрація США взаємодіє з українською стороною над кроками Плану перемоги, представленого Президентом Зеленським, а також над іншими заходами, які допоможуть встановити справедливий мир в Україні.

Про це заявив в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану»,- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Він зазначив, що це питання, вочевидь, було одним із тем обговорення під час телефонної розмови президентів США й України.

"Ми також продовжуємо працювати з ними (з українською стороною – ред.) щодо інших заходів, які, на нашу думку, не включені в план, і які, на нашу думку, дозволять Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир",- додав речник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги в парламенті заявив, що держава-агресорка Росія повинна програти загарбницьку війну, яку вона розпочала в Україні. Замороження війни чи торгівля територіями неприпустимі.

Читайте також: