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У Держдепі запевнили, що зброя, яку виділив Байден, уже доставлена на передову для українських військових

У Держдепі запевнили, що зброя, яку виділив Байден, уже доставлена на передову для українських військових

США прагнуть передати новий транш допомоги якомога скоріше.

США та союзники надалі підтримуватимуть Україну на захист її свободи.

Озброєння й техніка, яку Сполучені Штати Америки виділили у перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями Джо Байдена впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових.

Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо оголошення нового траншу військової підтримки, - пише Укрінформ.

«Допомога з попередніх пакетів уже доставлена на передову, і ми передамо новий транш якомога швидше, щоб українські військові могли застосувати його для оборони своєї території та захисту українського народу»,- наголосив глава американської дипломатії.

Він наголосив, що Сполучені Штати, а також міжнародна коаліція інших країн надалі підтримуватимуть Україну на захист її свободи.

Нагадаємо, що раніше США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: яка сума і що до нього увійшло

Додамо, США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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