У Держдепі запевнили, що зброя, яку виділив Байден, уже доставлена на передову для українських військових

США та союзники надалі підтримуватимуть Україну на захист її свободи.

Озброєння й техніка, яку Сполучені Штати Америки виділили у перших двох пакетах допомоги за президентськими повноваженнями Джо Байдена впродовж останніх тижнів, доставлена на передову для українських військових.

Про це йдеться в офіційній заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо оголошення нового траншу військової підтримки, - пише Укрінформ.

«Допомога з попередніх пакетів уже доставлена на передову, і ми передамо новий транш якомога швидше, щоб українські військові могли застосувати його для оборони своєї території та захисту українського народу»,- наголосив глава американської дипломатії.

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Він наголосив, що Сполучені Штати, а також міжнародна коаліція інших країн надалі підтримуватимуть Україну на захист її свободи.

Нагадаємо, що раніше США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: яка сума і що до нього увійшло.

Додамо, США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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