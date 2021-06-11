У Держдепі запевняють, що США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2"

У США виступають проти газопроводу.

Адміністрація США хоче продовжувати вводити санкції проти "Північного потоку-2", щоб таким чином показати, що виступає проти цього проєкту.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, — пише "Інтерфакс".

"Ми продовжимо вводити обмежувальні заходи проти фізичних осіб і компаній, діяльність яких підпадає під подібні санкції. Таким чином ми продемонструємо, що виступаємо проти цього газопроводу", — запевняє він.

Також Прайс підкреслив, що США одночасно з цим будуть вести переговори з партнерами, щоб не дати Росії використовувати енергоносії як важіль тиску в Європі.

Нагадаємо, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

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