У Держдепі запевняють, що США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2"

У США виступають проти газопроводу.
Адміністрація США хоче продовжувати вводити санкції проти "Північного потоку-2", щоб таким чином показати, що виступає проти цього проєкту.
Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, — пише "Інтерфакс".
"Ми продовжимо вводити обмежувальні заходи проти фізичних осіб і компаній, діяльність яких підпадає під подібні санкції. Таким чином ми продемонструємо, що виступаємо проти цього газопроводу", — запевняє він.
Також Прайс підкреслив, що США одночасно з цим будуть вести переговори з партнерами, щоб не дати Росії використовувати енергоносії як важіль тиску в Європі.
Нагадаємо, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2".
ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.
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