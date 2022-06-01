У Держдепі заявили, що про нову американську оборонну допомогу Україні оголосять найближчими днями

У Держдепі заявили, що про нову американську оборонну допомогу Україні оголосять найближчими днями

Адміністрація США впродовж найближчих днів зробив усі необхідні кроки щодо оголошення й відправлення нових видів озброєнь в Україну.

Йдеться про масштабний пакет підтримки, ухваленого Конгресом і затвердженого президентом США Джо Байденом.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми повинні надалі посилювати здатність України захищатися в умовах жорстокої агресії кремля, і ми матимемо (про що заявити – ред.) більше в цьому плані вже ближчими днями», - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Щоправда, він не став розкривати деталі вміст нової допомоги, а також конкретні дати ухвалення й початку постачання до України. Водночас Прайс нагадав, що завдяки двопартійній підтримці Конгресу США адміністрація має у своєму розпорядженні близько $40 мільярдів, велика частина з яких призначена для оборонної підтримки наших українських партнерів.

За його словами, від початку масштабної збройної агресії Росії США надали Україні близько $3,8 мільярда саме оборонної підтримки, й новий пакет, набагато збільшує ці можливості.

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Представник Держдепартаменту резюмував, що українці борються із силами, які їх переважають, і вони матимуть все, що необхідно для ефективної оборони в умовах російської агресії.

Тим часом у Мережі активно обговорюють можливий повторний наступ РФ на Київ. Проте, ані Міністерство оборони України, ані українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ наразі немає сил для наступу на Київ.

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