У Держдепі заявили, що США і Латвія спільно реагуватимуть на міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Сполучені Штати і Латвія можуть співпрацювати для розв’язання гуманітарної кризи.
Сполучені Штати і Латвія обговорили шляхи взаємодії та спільної відповіді у реагуванні на гуманітарну кризу в регіоні, яка виникла через спроби режиму в Білорусі спрямувати потоки мігрантів через свій кордон до країн ЄС.
Про це йшлося під час зустрічі в Ризі держсекретаря США Ентоні Блінкена з прем’єр-міністром Латвії Крішьянісом Каріньшом, повідомляє Укрінформ.
"Держсекретар Блінкен і прем'єр-міністр Каріньш обговорили питання регіональної безпеки, у тому числі важливість НАТО для трансатлантичної безпеки, а також те, як Сполучені Штати і Латвія можуть співпрацювати для розв’язання гуманітарної кризи, спричиненої організованими потоками нелегальних мігрантів до ЄС з боку режиму в Білорусі", - зауважили за результатами зустрічі в Держдепартаменті США.
Крім того, сторони обговорили можливості для поглиблення взаємодії в інших сферах.
Нагадаємо:
23 листопада Україна розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.
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