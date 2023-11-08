У Держдепі заявили, що США не схиляють Україну до переговорів з РФ

У Вашингтоні кажуть, що їм нічого не відомо про подібні консультації з українською стороною.

Сполучені Штати не проводили з Україною консультацій стосовно можливого початку "мирний переговорів" з російськими загарбниками.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Він заявив, що Держдепу США нічого не відомо про подібні консультації з українською стороною і Вашингтон не збирається підштовхувати Київ до переговорів з Кремлем.

"Як ми вже неодноразово говорили, нічого не має відбуватися про Україну без України. Нам не відомо нічого про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза межами формули миру", - розповів Пател.

Крім того, заступник речника Держдепу заявив, що будь-які переговори з Росією має ухвалювати Україна, а Сполучені Штати будуть надалі надавати підтримку для українського народу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель пояснив, чому війна в Україні не може закінчитись швидко.

Крім того, ми раніше інформували, що радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ не цікавлять переговори про мир та дипломатичне врегулювання війни проти України.

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