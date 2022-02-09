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У Держдепі заявили, що США та Туреччина скоординували дії на тлі російської загрози 

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У Держдепі заявили, що США та Туреччина скоординували дії на тлі російської загрози 

Глава Держдепу підкреслив відданість США суверенітету й територіальній цілісності України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові обговорив з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу питання взаємодії у відповідь на військову ескалацію з боку Росії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Державний департамент США.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Чавушоглу обговорили подальшу координацію, а також єдність НАТО на тлі загроз ескалації з боку Росії та агресії проти України", - вказується в офіційному повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

При цьому глава Держдепу підкреслив відданість США суверенітету й територіальній цілісності України та відзначив зусилля президента Туреччини Ердогана в підтримці дипломатичного вирішення конфлікту.

Окрім того, зазначається, що Блінкен і Чавушоглу обговорили процес нормалізації відносин між Туреччиною й Вірменією, а також додаткові кроки, які США могли б зробити для підтримки цих зусиль.

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