У Держдепі заявили, що використовуватимуть всі відповідні інструменти для переслідування ПВК "Вагнера"

Сполучені Штати Америки докладуть усіх можливих зусиль для того, щоб протистояти активності російської ПВК «Вагнер» як в Україні, так і в інших країнах.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Ми використовуватимемо всі відповідні інструменти для переслідування групи «Вагнера», щоби протистояти її дестабілізаційним діям, її дестабілізаційному впливу як в українському контексті, так і в ширшому», - підкреслив представник Держдепу.

Речник зовнішньополітичного відомства зауважив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами переслідуватимуть також всіх, хто допомагає Росії в її агресії, у тому числі шляхом постачання зброї та обладнання членам приватної військової компанії.

Нагадаємо, що уряд США визнав «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією та оприлюднив докази передачі озброєнню цьому угрупованню з боку Північної Кореї.

Тому Вашингтон працює з іншими країнами, щоби унеможливити потоки зброї з КНДР.

Нагадаємо, що російські правозахисники повідомляють, що з 50 тисяч зеків, завербованих ПВК "Вагнер", на фронті залишилося лише десять.

До того "Вагнер" віддає порожні труни родичам загиблих в Україні найманців-в’язнів. Так, росіянка взимку поховала свого чоловіка, а згодом дізналася, що він живий і досі перебуває в Україні.

Також президент РФ Володимир Путін використав "вагнерівців" у важкий для регулярної армії час, але ніколи не збирався робити кроки назустріч Євгенію Пригожину у його бажанні отримати додатковий вплив.

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