У Держдумі РФ відхрестились від заяв щодо планів визнання "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей

У Держдумі РФ відхрестились від заяв щодо планів визнання "ЛДНР" у межах Луганської та Донецької областей

За словами голови комітету Держдуми у справах СНД, демаркацію кордону мають проводити "ЛДНР", а не РФ.

Голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков, який спочатку заявив про плани визнання "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей, спростував свою заяву.

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Так, за словами Калашнікова, в угодах РФ з ОРДЛО "немає жодного слова про кордони".

"Угода не уточнює меж. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей. В угоді йдеться про конкретні речі в галузі дружби, співпраці, безпеки та взаємної допомоги. Решта — це питання вже зовсім не для Росії, а, звичайно, "ДНР" і "ЛНР"", - заявив він.

Варто зазначити, що ще вчора у Раді Федерації говорили, що Росія визнає "ЛДНР" у межах, які наразі "фактично встановлені".

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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