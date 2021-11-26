У Держдумі відповіли на слова Зеленського про переворот: "Чергова маячня, яка всім набридла"

У Росії назвали заяву Зеленського "маячнею".
У Держдумі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку перевороту за участю РФ.
Про це пише видання “Известия”.
Зокрема, перший заступник голови думського комітету у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький заявив, що “київська влада не може визначитися, кого поставити "на чільне місце" — Росію чи українського мільярдера Ріната Ахметова".
“Загалом, чергова маячня, чергові фейки, чергова антиросійська повістка, яка вже, напевно, всім набридла”, — сказав депутат Держдуми.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про підготовку перевороту в Україні за участю олігарха Ріната Ахметова. Водночас він підкреслив, що переворот, який планувався на початок грудня, готує не сам Ахметов, але "його залучення обговорюється в Україні та Росії".
Крім того, президент сказав, що є аудіоплівка з розмовою про державний переворот в Україні. Більше ніяких деталей він не розкрив.
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