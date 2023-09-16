У Держдумі зробили цинічну заяву про війну з усіма пострадянськими республіками

Депутат російської Державної думи від керівної партії "Єдина Росія" Євген Федоров заявив, що РФ можуть очікувати війни з усіма республіками, які раніше входили до складу Радянського Союзу.

Про це він заявив в одному пропагандистському Телеграм-каналу "Путін у Телеграм".

"Усі колишні республіки рано чи пізно конфліктуватимуть, чи воюватимуть із Росією. Це питання теорії. Деякі з них будуть не зараз: Білорусь. Грузія вже воювала, Україна. Це стосується у повному обсязі і Вірменії", - заявив Федоров.

За його словами, потенційна окупація пострадянських республік - це "поверненням до складу РФ". Загарбницькі плани Москви він називає не "хотілками", а "заходами щодо забезпечення миру".

Федоров цинічно заявив, мовляв, для уникнення війни нібито існує лише один спосіб - це "приєднання" цих держав до Російської Федерації "дипломатичним шляхом".

Як повідомлялося, Reuters пише, що розрив Росії з Вірменією поглиблює сумніви щодо впливу Кремля в колишньому СРСР, а також здатності Москви утримувати та поширювати владу на частини колишнього Союзу.

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