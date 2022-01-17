У Держприкордонслужбі відреагували на заяву Порошенка, що йому нібито "довго не віддавали паспорт"

У Держприкордонслужбі відреагували на заяву Порошенка, що йому нібито "довго не віддавали паспорт"

Прикордонники перевіряли документи Порошенка стільки часу, як того вимагає процедура, наголосили у пресцентрі Держприкордонслужбі.

У Державній прикордонній службі прокоментували ситуацію, яка склалася на паспортному контролі в аеропорту "Жуляни" із п'ятим президентом Петром Порошенко. А заяви прихильників Порошенка, що його нібито не хотіли пускати до країни, прикордонники назвали маніпулятивними.

У Держприкордонслужбі наголосили, що ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства.

Також читайте Мер Києва Кличко вдруге захворів на COVID-19

"Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів. Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну. Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та 5-й Президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України", - йдеться в повідоленні.

Також у пресцентрі Держприкордонслужби підкреслюють, що прикордонники перевіряли документи Порошенка стільки часу, як того вимагає процедура. "Кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу", - зазначили прикордонники.

У подальшому Петро Порошенко був оформлений у прикордонному відношенні на в’їзд в Україну.

Нагадаємо, 17 січня близько 9-ї ранку в міжнародному аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чинним народним депутатом, колишнім президентом Петро Порошенко. Під час проходження паспортного контролю до нього підійшов співробітник Державного бюро розслідувань з повісткою з викликом до суду, політик відмовився. В цей час прикордонники перевіряли паспорт колишнього президента. За словами Порошенка, вони затягували процедуру перевірки його документів, яка тривала 15 хв, аби його не пустили до України.

Нагадаємо, 20 грудня Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду".

Перед Новим року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

Читайте також: