У діях Трампа щодо Путіна перемоги не спостерігається – Портников розповів про тактику російського диктатора

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін свідомо затягує діалог із президентом США Дональдом Трампом, імітуючи готовність до конструктиву, хоча насправді не робить жодних кроків до припинення війни.

Про це політолог Віталій Портніков заявив на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Путін веде телефонні розмови з Трампом у стилі, який американський лідер хоче чути — мовляв, є потенціал для домовленостей, але потрібні додаткові умови, які слід обговорити. Водночас російська сторона жодних реальних дій для припинення вогню не вживає.

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“Путін, по суті, хоче затягнути цей процес на максимально можливий строк. Він демонструє дипломатичну активність, щоб уникнути ізоляції, над якою працював Байден”, — наголосив Портников.

Журналіст вважає, що Путін прагне зустрічі з Трампом лише у зручний для себе момент — коли це не змусить його йти на поступки, які обмежили б здатність РФ вести війну.

Тактика, яку російський диктатор застосовує нині, на думку Портникова, примітивна, передбачувана і мала б завершитися дипломатичною поразкою. Але лише за тієї умови, що президент США дійсно прагне перемоги, а не затягування розмов.

“У діях Дональда Трампа по відношенню до Путіна перемоги, як такої, не спостерігається. Є погрози, але потім настрій змінюється, і знову тривають розмови ще 2-3 тижні”, — зазначає Портников.

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Європейські лідери, за словами журналіста, продовжують тиснути на адміністрацію США, наголошуючи, що Путін не зупиниться без серйозного тиску, і розмови “у м’якому тоні” тільки грають Кремлю на руку.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп попередив РФ, що вона “грає з вогнем”, продовжуючи свій військовий наступ в Україні. Втім, ця погроза нічого не означатиме, якщо Білий дім не займе більш рішучу позицію у своїх відносинах з Кремлем.