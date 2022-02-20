У "ДНР" розпочалася примусова мобілізація: чоловіків забирають силоміць

Чоловіків силоміць забирають на війну з Україною.
У "ДНР" почалася примусова мобілізація.
Про це інформує український журналіст та військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Мешканці грецького села Стила на окупованій території звертаються до посла Греції в Україні з проханням по допомогу та розголос. За словами мешканців, із позавчорашнього дня чоловіків силоміць забирають на війну з Україною.
"Вчора люди у військовій формі зайшли в грецьке село та силою вивезли в невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, молодшому з яких п’ять років. Інший чоловік, імені якого я не буду називати, вже другий день переховується від примусової мобілізації окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Стила, яке було засноване грецькими переселенцями з Криму, з 2014 р. внесено до переліку населених пунктів на Сході України, на яких тимчасово не діє українська влада.
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