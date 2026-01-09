У Досі прокоментували пошкодження посольства у Києві: заява МЗС Катару

Катар відреагував на пошкодження посольства в Києві внаслідок атаки РФ / © Facebook Андрія Сибіги

Офіційна Доха відреагувала на наслідки нічної атаки на українську столицю, під час якої постраждала будівля катарської дипломатичної місії.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Катару, опублікованій на сайті відомства.

Стан персоналу та дипломатична позиція

У міністерстві підтвердили факт пошкодження будівлі, зазначивши, що держава висловлює з цього приводу «глибокий жаль». Водночас там заспокоїли щодо долі співробітників.

«Підтверджуємо, що ніхто з дипломатів та співробітників посольства не постраждав», — йдеться у повідомленні.

На тлі інциденту МЗС Катару наголосило на необхідності захисту посольств, дипломатичних місій та штаб-квартир міжнародних організацій від наслідків криз, як того вимагає міжнародне право.

Заклики до діалогу

Попри удар по власній дипмісії, риторика Катару щодо війни залишається незмінною. У заяві відомство знову нагадало про свою позицію щодо необхідності врегулювання «російсько-української кризи» шляхом переговорів.

«Міністерство підтверджує тверду позицію Держави Катар, яка закликає до вирішення російсько-української кризи шляхом діалогу та мирних засобів… і підтверджує повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію» — резюмували катарські дипломати.

Нагадаємо, нічний російський удар по столиці України 9 січня завдав пошкоджень приміщенню посольства Держави Катар у Києві. МЗС України закликає держави Перської затоки публічно відреагувати на дії Москви.