ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
1 хв

У Досі прокоментували пошкодження посольства у Києві: заява МЗС Катару

Держава Катар висловила «глибокий жаль» з приводу пошкодження будівлі свого посольства в Україні внаслідок російського обстрілу Києва.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пошкодження посольства Катару в Києві

Катар відреагував на пошкодження посольства в Києві внаслідок атаки РФ / © Facebook Андрія Сибіги

Офіційна Доха відреагувала на наслідки нічної атаки на українську столицю, під час якої постраждала будівля катарської дипломатичної місії.

Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Катару, опублікованій на сайті відомства.

Стан персоналу та дипломатична позиція

У міністерстві підтвердили факт пошкодження будівлі, зазначивши, що держава висловлює з цього приводу «глибокий жаль». Водночас там заспокоїли щодо долі співробітників.

«Підтверджуємо, що ніхто з дипломатів та співробітників посольства не постраждав», — йдеться у повідомленні.

На тлі інциденту МЗС Катару наголосило на необхідності захисту посольств, дипломатичних місій та штаб-квартир міжнародних організацій від наслідків криз, як того вимагає міжнародне право.

Заклики до діалогу

Попри удар по власній дипмісії, риторика Катару щодо війни залишається незмінною. У заяві відомство знову нагадало про свою позицію щодо необхідності врегулювання «російсько-української кризи» шляхом переговорів.

«Міністерство підтверджує тверду позицію Держави Катар, яка закликає до вирішення російсько-української кризи шляхом діалогу та мирних засобів… і підтверджує повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію» — резюмували катарські дипломати.

Нагадаємо, нічний російський удар по столиці України 9 січня завдав пошкоджень приміщенню посольства Держави Катар у Києві. МЗС України закликає держави Перської затоки публічно відреагувати на дії Москви.

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie