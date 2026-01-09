- Дата публікації
У Досі прокоментували пошкодження посольства у Києві: заява МЗС Катару
Держава Катар висловила «глибокий жаль» з приводу пошкодження будівлі свого посольства в Україні внаслідок російського обстрілу Києва.
Офіційна Доха відреагувала на наслідки нічної атаки на українську столицю, під час якої постраждала будівля катарської дипломатичної місії.
Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Катару, опублікованій на сайті відомства.
Стан персоналу та дипломатична позиція
У міністерстві підтвердили факт пошкодження будівлі, зазначивши, що держава висловлює з цього приводу «глибокий жаль». Водночас там заспокоїли щодо долі співробітників.
«Підтверджуємо, що ніхто з дипломатів та співробітників посольства не постраждав», — йдеться у повідомленні.
На тлі інциденту МЗС Катару наголосило на необхідності захисту посольств, дипломатичних місій та штаб-квартир міжнародних організацій від наслідків криз, як того вимагає міжнародне право.
Заклики до діалогу
Попри удар по власній дипмісії, риторика Катару щодо війни залишається незмінною. У заяві відомство знову нагадало про свою позицію щодо необхідності врегулювання «російсько-української кризи» шляхом переговорів.
«Міністерство підтверджує тверду позицію Держави Катар, яка закликає до вирішення російсько-української кризи шляхом діалогу та мирних засобів… і підтверджує повну підтримку всіх міжнародних зусиль, спрямованих на деескалацію» — резюмували катарські дипломати.
Нагадаємо, нічний російський удар по столиці України 9 січня завдав пошкоджень приміщенню посольства Держави Катар у Києві. МЗС України закликає держави Перської затоки публічно відреагувати на дії Москви.