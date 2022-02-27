У ДПСУ повідомили українцям найменш завантажені пункти пропуску (перелік)

Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску, слід відстежувати на офіційному сайті Держприкордонслужби.

Прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб, які після нападу РФ виїжджають з країни. З цією метою ДПСУ систематизувала дані, аби повідомити, які прикордонні пункти менш завантажені і там можна пройти прикордонний контроль швидше.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Враховуючи несприятливу гуманітарну ситуацію в країні та значне накопичення осіб і транспорту на кордонах з країнами ЄС, задля розвантаження пунктів пропуску і якомога швидшого перетину кордону наполегливо рекомендуємо слідувати до наступних пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною:

«Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок»;

Крім того, прикордонники радять перетинати кордон у таких пунктах пропуску:

на Волині – «Ягодин», (найдинамічніше зменшення черг);

на Львівщині – «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Смільниця»;

на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною – «Малий Березний», «Ужгород»; на кордоні з Румунією – «Дякове» (найменш завантажений), «Солотвино»;

на Буковині: на кордоні з Румунією – «Порубне»; на кордоні з Молдовою – «Мамалига», «Сокиряни», «Кельменці», «Росошани».

"Подбайте про мінімальний перелік документів, які дадуть змогу встановити вашу особу та особу супроводжуючих дітей, а також про документи, які зможуть довести ваші родинні зв’язки з неповнолітніми особами, які слідують без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами", - наголошують прикордонники.

Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску, а також рекомендації щодо перетину кордону радимо відстежувати на офіційному сайті Держприкордонслужби та фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.