У ДПСУ повідомили українцям найменш завантажені пункти пропуску (перелік)

Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску, слід відстежувати на офіційному сайті Держприкордонслужби.
Прикордонники України, а також наші закордонні колеги докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб, які після нападу РФ виїжджають з країни. З цією метою ДПСУ систематизувала дані, аби повідомити, які прикордонні пункти менш завантажені і там можна пройти прикордонний контроль швидше.
Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Враховуючи несприятливу гуманітарну ситуацію в країні та значне накопичення осіб і транспорту на кордонах з країнами ЄС, задля розвантаження пунктів пропуску і якомога швидшого перетину кордону наполегливо рекомендуємо слідувати до наступних пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною:
«Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок»;
Крім того, прикордонники радять перетинати кордон у таких пунктах пропуску:
- на Волині – «Ягодин», (найдинамічніше зменшення черг);
- на Львівщині – «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Смільниця»;
- на Закарпатті на кордоні зі Словаччиною – «Малий Березний», «Ужгород»; на кордоні з Румунією – «Дякове» (найменш завантажений), «Солотвино»;
- на Буковині: на кордоні з Румунією – «Порубне»; на кордоні з Молдовою – «Мамалига», «Сокиряни», «Кельменці», «Росошани».
"Подбайте про мінімальний перелік документів, які дадуть змогу встановити вашу особу та особу супроводжуючих дітей, а також про документи, які зможуть довести ваші родинні зв’язки з неповнолітніми особами, які слідують без супроводу хоча б одного з батьків, а з іншими родичами", - наголошують прикордонники.
Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску, а також рекомендації щодо перетину кордону радимо відстежувати на офіційному сайті Держприкордонслужби та фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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