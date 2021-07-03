У ДПСУ відзвітували, що на кордоні з Білоруссю немає жодних ознак його перекриття

У ДПСУ відзвітували, що на кордоні з Білоруссю немає жодних ознак його перекриття

Минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб.

Минулої доби суттєвих змін обстановки чи зменшення пропускних операцій на кордоні України з Республікою Білорусь не спостерігалося.

Про це у суботу, 3 липня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора ввечері оперативні чергові Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів отримали інформацію від чергових суміжних органів охорони кордону Республіки Білорусь, що ці органи з 20.00 2 липня перейшли на посилену охорону кордону. Варто наголосити, що таке посилення – це звична практика під час святкування різних визначних дат, а сьогодні в Білорусі відзначають День Республіки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що минулої доби на в’їзд в Україну з Білорусі пропущено майже 2000 осіб, а у зворотному напрямку – понад 1700 осіб.

"Ці показники вищі ніж середньодобові за минулий місяць, що, ймовірно, пов’язано з вихідними. Сьогодні також спостерігається доволі ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операція жодних ознак, які б свідчили про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка, не спостерігається", - резюмували прикордонники.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною через нібито "надходження величезної кількості зброї".

У Міністерстві закордонних справ України, однак, розповіли, що не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону.

Своєю чергою уряд США вже пообіцяв притягти уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до відповідальності за закриття кордону з Україною.

Новини світу: Білорусь повністю перекриває кордони з Україною

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