У другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Бойко

У другому турі президентських виборів можуть зустрітися Зеленський і Бойко

Різниця між ними становить менше 4%.

Серед потенційних претендентів на посаду Президента України найбільше шансів на перемогу мають Володимир Зеленський та Юрій Бойко.

Про це свідчать результати опитування населення України, проведене "Українською соціологічною групою".

Якби президентські вибори відбувалися на момент опитування, то за В.Зеленського проголосували б 21,0% респондентів, а за Ю.Бойка - 16,1% (серед респондентів, які голосуватимуть і визначилися з вибором).

Петра Порошенка готові підтримати 15,3% опитаних, Юлію Тимошенко – 10,6%, Дмитра Разумкова – 7,6%, Ігоря Смешка – 6,3%. Інших політиків підтримують менше 5% респондентів (у кожному окремому випадку).

Опитування проведене "Українською соціологічною групою" з 4 по 10 грудня 2021 року в усіх областях України, за винятком непідконтрольних територій Криму та Донбасу. Всього було опитано 2002 респондента віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентує доросле населення України (підконтрольні території) за основними соціально-демографічними ознаками. Метод проведення опитування – індивідуальне інтерв'ю "face-to-face". Статистична похибка не перевищує 2,2 %.