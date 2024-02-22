У Дуди відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні

Канцелярія президента Польщі Анджея Дуди підтримує ідею українського лідера Володимира Зеленського щодо зустрічі урядів двох країн задля врегулювання ситуації з протестами фермерів. Втім, кордон називають "не найбезпечнішим місцем для цього".

Про це заявив державний секретар канцелярії польського президента Анджей Дера в інтерв'ю TVN24.

За словами держсекретаря, польський лідер підтримує таку ідею та "робить усе в цьому дусі, щоб допомогти Україні". Дера не сказав, чи готовий Дуда бути "патроном" зустрічі. Втім, наголосив, що зараз потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України, а "найголовніше - з представниками ЄС".

"Президент виступає за те, щоб вести цей діалог. Тільки так можна вирішити цю велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна", - наголосив він.

Анджей Дера каже, що українсько-польський кордон - не найкраще місце для переговорів. Він вважає, що "краще говорити у Варшаві або десь у Жешуві, Любліні".

"Звичайно, це не будуть якісь довгі дискусії, тому що там вони не можуть відбутися. Йдеться про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон", - зауважує Дера.

Крім того, коментуючи ситуацію на кордоні, держсекретар заявив, що "фермери борються за засоби до існування". Він також наголосив, що протести відбуваються через політику ЄС щодо аграріїв. Адже в Україні та Євросоюзі різні стандарти.

"Український народ бореться за засоби до існування. Ситуація є фатальною, тому що рішучість з обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно розв'язати", - сказав він.

Пропозиція Зеленського

Напередодні президент Володимир Зеленський запросив лідерів Польщі на кордон для вирішення зернової блокади. Йдеться про прем'єр-міністра Дональда Туска та президента Анджея Дуди.

"І я прошу тебе, Дональде (Дональд Туск - ред.), пане премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею (Анджей Дуда - ред.), пане пезиденте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - сказав глава держави.

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