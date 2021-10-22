У двір будинку заступника глави ОП кинули "коктейль Молотова": зловмисник знайшов "замовлення" на сайті про роботу

У двір будинку заступника глави ОП кинули "коктейль Молотова": зловмисник знайшов "замовлення" на сайті про роботу

Співробітники СБУ та Національної поліції затримали чоловіка.

В ніч проти 22 жовтня у Дарницькому районі Києва зловмисник кинув "коктейль Молотова" у будинок заступника керівника Офісу президента. Внаслідок події постраждалих немає. Правоохоронці встановлюють особу та мотиви замовника злочину.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За наявною інформацією, подія сталася о 4 годині ранку. Зловмисник кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинка заступника голови Офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що імені політика не називають. За даними джерел ТСН, йдеться про Ігоря Жовкву, який в Офісі опікується євроінтеграцією.

Так, правоохоронцями встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі, Кам’янского району Черкаської області.

"Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram", - розповіли в СБУ.

Зловмиснику обіцяли заплатили $4 тис. після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Наразі правоохоронці працюють над встановленням замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри затриманому.

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