"У двох речах є логіка": Зеленський зробив заяву про війська НАТО в Україні

Коментуючи відправлення військ Альянсу до України, президент сказав, що ще не дуже розуміє, наскільки це відповідає дійсності, чи це правда, чи можливо.

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливе відправлення інструкторів та військ НАТО до України. Він сказав, що як країна у стані війни, "ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу", однак наразі "ніхто нічого не пропонував".

Про це глава держави розповів у інтерв’ю The New York Times.

НАТО розглядає можливість відправлення до України інструкторів для навчання військових. Інші країни Альянсу обговорювали відправлення військ до України. Журналіст запитав у Зеленського, чи вітав би він будь-який з цих кроків.

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"Це самостійне рішення кожної держави, включно з країнами НАТО. Безсумнівно, як країна, яка перебуває у стані війни, ми позитивно сприймемо будь-яку допомогу і підтримаємо таке рішення", – відповів президент України.

Водночас він зазначив, що "нам, щоправда, ще ніхто нічого не пропонував", і перші сигнали надійшли через ЗМІ з боку президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми поговорили з ним про те, що він має на увазі. У двох речах є логіка, яку я точно зрозумів. Це навчання на території України, просто пришвидшення процесу, без необхідності відправляти свою бригаду кудись, до тієї чи іншої країни, а потім вона повертається. І ще тут потрібен час на адаптацію в умовах війни", – розповів Зеленський.

Він додав, що навчання в Україні відбувається швидше, також швидше будуються вузли ремонту техніки.

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"Але за цим стоїть багато медійних слів. Поки ця ідея нікуди не поділася. Я цього не бачу, хіба що на словах. Але, тим не менш, як хтось може бути проти цього? Ми тільки за", – наголосив глава держави.

Коментуючи відправлення військ НАТО до України, Зеленський сказав, що ще не дуже розуміє, наскільки це відповідає дійсності, чи це правда, чи можливо.

"Я вдячний, знову ж таки, за сміливість Еммануеля і так далі, але потрібно зрозуміти, що він насправді готовий зробити, що може бути, і як це може нам допомогти", – додав президент.

До слова, як заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас, в НАТО не повинні переживати, що будуть втягнені у війну з Росією в разі відправлення до України військових інструкторів. Адже є країни, які вже тренують українських військових "на місцях".

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