У ФБР підтвердили, що Трампа дійсно поранили кулею під час замаху - ЗМІ

Майже через два тижні після замаху на вбивство колишнього президента Дональда Трампа ФБР підтвердило, що це справді була куля, яка влучила у вухо ексглави держави, намагаючись з’ясувати суперечливі твердження про те, що спричинило травми колишнього президента після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь на мітингу в Пенсільванії.

Про це пише The Associated Press.

"Те, що вразило колишнього президента Трампа у вухо, — це куля, ціла чи роздроблена на більш дрібні частини, випущена з гвинтівки померлого", — йдеться в заяві агентства.

Заява ФБР стала найточнішою версією правоохоронних органів про травми Трампа.

Досі федеральні правоохоронні органи, які беруть участь у розслідуванні, включаючи ФБР і секретну службу, неодноразово відмовлялися надати інформацію про те, що стало причиною травм Трампа. Кампанія Трампа також відмовилася оприлюднити медичні записи з лікарні, де він вперше проходив лікування, або надати лікарів там для запитань.

Натомість оновлення надійшли або від самого Трампа, або від колишнього лікаря Трампа в Білому домі Ронні Джексона, його вірного союзника, який зараз представляє Техас у Конгресі. Хоча Джексон лікує Трампа з ночі нападу, він потрапив під значну увагу і не є лікарем первинної медичної допомоги Трампа.

Виступаючи на заході у Вест-Палм-Біч у Флориді, Трамп викликав освистування в натовпі, коли він розповів про припущення, що він міг бути вражений склом або осколком замість кулі.

Також Трамп вперше з'явився без пов'язки на правому вусі. На фотографіях і відео не видно жодних ознак тривалої кровотечі, а також чітких дірок чи ран.

Питання щодо ступеня та характеру поранення Трампа почалися відразу після нападу, оскільки представники його передвиборчої кампанії та правоохоронних органів відмовилися відповідати на запитання про його стан чи лікування, яке він отримав після того, як Трамп ледве уникнув смерті під час спроби вбивства озброєним чоловіком із гвинтівкою.

Ці запитання залишаються попри фотографії, на яких видно сліди снаряда, що пролітає повз голову Трампа, фотографії, на яких видно скло телесуфлера Трампа неушкодженим після стрілянини, і те, що сам Трамп написав у дописі Truth Social протягом кількох годин після стрілянини, заявивши, що його "застрелили" кулею, яка пробила верхню частину правого вуха.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, коли демократи висунуть свого кандидата у президенти США.

Крім того, ми раніше інформували, що Камала Гарріс за добу зібрала рекордну суму пожертвувань на свою передвиборчу кампанію.

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