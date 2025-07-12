У Фінляндії очікують на візит Зеленського наприкінці Липня

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський може особисто взяти участь у міжнародній конференції «Гельсінкі+50», яка запланована на кінець липня і присвячена 50-річчю підписання Гельсінського заключного акта.

Про це повідомляє фінське видання Ilta-Sanomat.

Згідно з попередньою програмою заходу, після виступів міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен та президента Александра Стубба, передбачається звернення Володимира Зеленського.

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Утім, навпроти його імені в програмі зазначено позначку «tbc» (to be confirmed), що означає — участь ще не підтверджена офіційно.

Керівник секретаріату головування Фінляндії в ОБСЄ Юні Лааксонен заявив, що підтвердження може надійти пізніше — через повномасштабну війну в Україні.

Він додав, що організатори вже отримали попередній сигнал згоди від оточення українського президента, що й дозволило включити його ім’я до програми конференції.

Також, за словами Лааксонена, запрошення надіслано і представникам Росії, однак підтвердження їхньої участі наразі немає.

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Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує гарні політичні сигнали від США та європейських партнерів. За всіма повідомленнями постачання зброї відновлено.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.